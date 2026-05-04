Ha stregato Allegri, il Milan affonda il colpo per la stella del Sassuolo

La sconfitta subita dal Milan in casa del Sassuolo rischia di compromettere la corsa dei rossoneri verso un posto nella prossima Champions League.
Ismael Koné è diventato un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista classe 2002 che potrebbe cambiare maglia al termine del campionato in corso. Il calciatore della formazione di Fabio Grosso è emerso come uno dei migliori nel suo ruolo per quello che riguarda la Serie A.
Secondo quanto affermato da Matteo Moretto il Milan avrebbe preso contatti con l’entourage del ragazzo per cercare di capire la fattibilità dell’affare e provare a portare a disposizione di Allegri il centrocampista in vista della prossima stagione.
Cercato anche dall’Inter, Koné sarà protagonista anche in vista del prossimo mondiale con la nazionale del Canada, padrona di casa insieme a Messico e Stati Uniti in vista della competizione estiva.