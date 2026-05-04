Milan, è dilemma Jashari: il club pronto a valutare la partenza dello svizzero

Ardon Jashari ha profondamente deluso nella partita del Milan in casa del Sassuolo con il centrocampista centrale che non è riuscito a sostituire al meglio Luka Modric.

Acquistato dal Bruges dopo una lunga trattativa durante la scorsa estate per una somma intorno ai 35 milioni di euro, il mediano è stato fermato da un infortunio a inizio stagione saltando i primi mesi di campionato e mettendosi a disposizione di Massimiliano Allegri solo alla fine del 2025.

Le prestazioni fornite dal nazionale svizzero non sono state soddisfacenti finora con il Milan che starebbe valutando una sua cessione alla fine del campionato in corso. Le idee dei rossoneri sono sempre state quelle di puntare sul calciatore elvetico in ottica futura, ma se dovesse arrivare un’offerta in grado di coprire l’investimento fatto in estate il centrocampista potrebbe salutare Milanello.