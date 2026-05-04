La pazienza è finita: il Milan è pronto all’ennesima rivoluzione in attacco

Il Milan è pronto a cambiare molto in vista della prossima stagione con i rossoneri che potrebbero rivoluzionare il proprio reparto offensivo in vista del 2026/2027.

La sconfitta contro il Sassuolo ha complicato e non poco i piani del Milan in vista dell’ottenimento di un posto nella prossima Champions League. Un ko, quello arrivato in casa emiliana, che ha messo in mostra grandi lacune per quello che riguarda il reparto avanzato della squadra meneghina.

Al momento nessuno appare certo della permanenza in rossonero per quello che riguarda l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Da Rafael Leao a Christian Pulisic, passando per Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, nessuno appare certo di essere ancora a Milanello in vista del prossimo campionato con Niclas Fullkrug che non sarà riscattato e farà ritorno al West Ham durante la prossima estate.

Leao e Pulisic hanno diversi estimatori in particolare in Premier League con il Milan che chiede circa 60 milioni di euro per il cartellino di entrambi i calciatori. Per quello che riguarda Nkunku il Milan è alla ricerca di un club che possa versare circa 30 milioni di euro per il francese che ha deluso alla sua prima stagione in rossonero. Resta da capire quello che sarà il destino di Santiago Gimenez, fermato in questa stagione da diversi infortuni.