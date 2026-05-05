Allegri cambia il Milan, attacco e centrocampo rivoluzionati

Le ultimissime notizie in vista della partita contro l’Atalanta in programma domenica sera a San Siro: formazione con tante novità

Servono ancora sei punti per qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. Un traguardo da raggiungere a tutti i costi per non gettare al vento una stagione vissuta ai vertici della classifica. Una primavera disastrosa sta rendendo la vita più complicata del previsto.

A Reggio Emilia, il Milan è andato totalmente in confusione. Non c’è davvero nulla da salvare, ma Massimiliano Allegri inevitabilmente dovrà ripartire da qualche pedina, pur rivoluzionando la squadra. L’idea di cambiare diversi giocatori è concreta.

Di certo si ripartirà da Mike Maignan tra i pali e dalla difesa composta da Pavlovic, Gabbia e De Winter. Il belga prenderà il posto dello squalifica Fikayo Tomori, il peggiore domenica pomeriggio al Mapei Stadium. Il primo cambio, dunque, è già in difesa, ma le maggiori novità si vedranno inevitabilmente a centrocampo.

Anche qui c’è una certezza ed è rappresentata da Adrien Rabiot, chiamato a rialzare il livello dopo una prova deludente. Senza Luka Modric, sarà lui a dover guidare i compagni di reparto. Tra questi non ci sarà Ardon Jashari, che va verso la panchina al pari di Samuele Ricci.

Milan, a centrocampo la vera sorpresa: novità Fofana

Secondo La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, la novità più grande è legata a Youssouf Fofana. Sarebbe lui il prescelto a giocare basso, da regista/mediano.

Un’idea che evidentemente nasce per poter dare maggior copertura al reparto difensivo. L’assenza di Luka Modric, dunque, sta portando Allegri ad una soluzione diversa rispetto a quanto si potesse immaginare. Tra le novità, poi, potrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek. L’inglese non è entrato male contro il Sassuolo ed è pronto a dare il suo contributo.

In avanti, oggi, nessuno offre garanzie. Gli attaccanti non segnano più: così Chris Pulisic, a secco per tutto il 2026, si appresta ad accomodarsi ancora una volta in panchina. Fullkrug è l’unico certo di lasciare il Milan e starà fuori.

Così un po’ a sorpresa potrebbe avere la sua occasione Santiago Gimenez, che il gol gli manca da un anno in Serie A. Torna, dunque, tra le riserve Christopher Nkunku. Nonostante le critiche, è Rafa Leao il miglior attaccante a disposizione e Massimiliano Allegri lo sa bene.