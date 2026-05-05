Allarme Milan, senza Champions sarà esodo: tre big pronti a dire addio

La vittoria della Roma sulla Fiorentina nel giorno successivo al ko del Milan in casa del Sassuolo ha messo a serio rischio l’accesso dei rossoneri alla prossima Champions League con Maignan e compagni che dovranno conquistare almeno sei punti in tre giornate.

C’è grande scoramento in casa Milan per la sconfitta arrivata in terra emiliana con i tifosi che iniziano ad avere paura di mancare l’accesso alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale anche in ottica mercato.

Nel caso in cui la squadra dovesse concludere il campionato fuori dalle prime quattro della classifica di Serie A, ci saranno grandi ripercussioni sul mercato con tre big che potrebbero salutare il Milan al termine del campionato in corso.

Tre big verso l’addio senza Champions League: Milan in ansia

Luka Modric, Mike Maignan e Christian Pulisic potrebbero salutare il Milan se la formazione non dovesse partecipare alla prossima Champions League.

Il centrocampista croato si è trovato molto bene in questa prima stagione con la maglia del Milan, ma, arrivato alla soglia dei 41 anni, accetterebbe di restare in rossonero solamente nel caso in cui ci fosse la possibilità di disputare la Champions League con il club meneghino.

Mike Maignan, rinnovato il contratto fino al 2030 avendo avuto anche delle garanzie sulla competitività della squadra in ottica futura, potrebbe salutare nel caso in cui non ci fossero le possibilità di andare a rinforzare in maniera netta l’organico e tornare da subito competitivi.

Addio possibile anche per Christian Pulisic che sta vivendo un 2026 orribile con la maglia del Milan, ma che, nonostante questo, ha sempre molti estimatori in Premier League, pronti a fare un’offerta ai rossoneri in estate. Se dovessero giungere 50 milioni sul piatto il club potrebbe decidere di salutarlo per fare cassa e reinvestire su altri giocatori.