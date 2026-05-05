Cremonese ad un passo dalla Serie B, Filippo Terracciano verso il ritorno al Milan

Filippo Terracciano, difensore di proprietà del Milan passato in prestito alla Cremonese, appare vicino al ritorno in rossonero in vista della prossima stagione.

Classe 2003, l’ex calciatore del Verona ha salutato il Milan per trovare continuità altrove, diventando un punto fermo della Cremonese che, dopo un ottimo avvio di stagione, sta vivendo un pessimo girone di ritorno che ha fatto piombare i grigiorossi in piena zona retrocessione.

Il Milan e la Cremonese avevano concordato un obbligo di riscatto condizionato alla salvezza della Cremonese con i grigiorossi pronti a versare circa 4 milioni di euro ai rossoneri. Se dopo la prima parte di campionato l’affare appariva ad un passo, ora è a fortissimo rischio con la Cremonese che si trova a quattro punti di distacco dal Lecce che vede avvicinarsi la permanenza in Serie A.

Terracciano può tornare al Milan, Allegri deciderà il suo futuro

Nel caso in cui Vardy e compagni dovessero retrocedere in Serie B, il riscatto di Terracciano salterebbe con il Milan che accoglierebbe il jolly difensivo che sarà valutato da Massimiliano Allegri in ritiro prima di valutarne un’altra possibile cessione.

Oltre a Terracciano, al Milan tornerà anche Warren Bondo. Il centrocampista francese è passato alla Cremonese in prestito secco e il suo ritorno in rossonero sarà certo anche nel caso in cui gli uomini di Marco Giampaolo dovessero riuscire a centrare la salvezza in queste ultime tre giornate.