Furlani out dal Milan: tutti uniti contro l’Ad

Le ultimissime notizie relative all’Amministratore Delegato rossonero. Il dirigente è finito nel mirino: il punto della situazione

Il mondo rossonero non ce la fa più. I tifosi del Milan sono stanchi dell’ennesima stagione fallimentare. Il ko contro il Sassuolo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Negli ultimi giorni così la lente di ingrandimento è stata puntata su Giorgio Furlani.

D’altronde, da quando l’italiano ha preso il posto di Ivan Gazidis, il Diavolo ha avuto risultati negativi. A sorridere sono stati solo i conti, attraverso cessioni pesanti. Ogni estate Furlani ha messo in atto una vera e propria rivoluzione, con un nuovo allenatore in panchina. E’ ciò che rischiererebbe il Diavolo – leggendo i quotidiani – qualora non ci fosse la qualificazione alla Champions League.

In queste ultime tre stagioni, tutti hanno pagato: sono stati ceduti i migliori giocatori e i tecnici sono stati esonerati, a rimanere saldo al suo posto è stato invece Giorgio Furlani. I tifosi così in queste ore hanno individuato nell’AD la causa principale dei mali del Milan

Furlani Out: il popolo del web si schiera

Buongiorno

Non si molla pic.twitter.com/ffxzKi49rn — RE THEO PAOLO MALDINI (@Gendumaldini) May 6, 2026

New ownership lied #ACMilan fans!#Cardinale claimed “wanted to return Milan to top of Italian, European & World football”, but instead the Scudetto winning team in 2022 built by Maldini & co has been completely destroyed by his team! Act now before it’s too late

SempreMilan! — Vijay Rahaman (@TriniSportsGuy) May 5, 2026

#FURLANIOUT È ANDATO IN TREND TOPIC SU X, I SOCIAL DEL MILAN PRESI D’ASSALTO, I POST DEI ROSSONERI SONO INVASI DA QUESTA FOTO 🔴⚫️ Scorri per la foto completa 👉🏻 Furlani quindi è il colpevole numero uno per i tifosi del Milan, è giusto? 👇🏻 pic.twitter.com/Cz6fnB9SOZ — Live Rossonera (@LiveRossonera) May 5, 2026

In queste ore sui social il profilo X del Milan è stato inondato dall’immagine che chiede la separazione da Furlani. #FurlanoOut è entrato in tendenza e i tifosi si stanno mobilitando per una raccolta firma. Il popolo rossonero è dunque stanco di Furlani, chissà se lo è anche Cardinale…