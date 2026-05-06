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Furlani out dal Milan: tutti uniti contro l’Ad

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Le ultimissime notizie relative all’Amministratore Delegato rossonero. Il dirigente è finito nel mirino: il punto della situazione

Furlani con Ibra
Furlani out dal Milan: tutti uniti contro l’Ad (Ansa) – MilanLive.it

 

Il mondo rossonero non ce la fa più. I tifosi del Milan sono stanchi dell’ennesima stagione fallimentare. Il ko contro il Sassuolo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Negli ultimi giorni così la lente di ingrandimento è stata puntata su Giorgio Furlani. 

D’altronde, da quando l’italiano ha preso il posto di Ivan Gazidis, il Diavolo ha avuto risultati negativi. A sorridere sono stati solo i conti, attraverso cessioni pesanti. Ogni estate Furlani ha messo in atto una vera e propria rivoluzione, con un nuovo allenatore in panchina. E’ ciò che rischiererebbe il Diavolo – leggendo i quotidiani – qualora non ci fosse la qualificazione alla Champions League.

In queste ultime tre stagioni, tutti hanno pagato: sono stati ceduti i migliori giocatori e i tecnici sono stati esonerati, a rimanere saldo al suo posto è stato invece Giorgio Furlani. I tifosi così in queste ore hanno individuato nell’AD la causa principale dei mali del Milan

Furlani Out: il popolo del web si schiera

In queste ore sui social il profilo X del Milan è stato inondato dall’immagine che chiede la separazione da Furlani. #FurlanoOut è entrato in tendenza e i tifosi si stanno mobilitando per una raccolta firma. Il popolo rossonero è dunque stanco di Furlani, chissà se lo è anche Cardinale…