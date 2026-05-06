Furlani out dal Milan: tutti uniti contro l’Ad

Le ultimissime notizie relative all’Amministratore Delegato rossonero. Il dirigente è finito nel mirino: il punto della situazione
Il mondo rossonero non ce la fa più. I tifosi del Milan sono stanchi dell’ennesima stagione fallimentare. Il ko contro il Sassuolo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Negli ultimi giorni così la lente di ingrandimento è stata puntata su Giorgio Furlani.
D’altronde, da quando l’italiano ha preso il posto di Ivan Gazidis, il Diavolo ha avuto risultati negativi. A sorridere sono stati solo i conti, attraverso cessioni pesanti. Ogni estate Furlani ha messo in atto una vera e propria rivoluzione, con un nuovo allenatore in panchina. E’ ciò che rischiererebbe il Diavolo – leggendo i quotidiani – qualora non ci fosse la qualificazione alla Champions League.
In queste ultime tre stagioni, tutti hanno pagato: sono stati ceduti i migliori giocatori e i tecnici sono stati esonerati, a rimanere saldo al suo posto è stato invece Giorgio Furlani. I tifosi così in queste ore hanno individuato nell’AD la causa principale dei mali del Milan
Furlani Out: il popolo del web si schiera
Buongiorno
Non si molla pic.twitter.com/ffxzKi49rn
— RE THEO PAOLO MALDINI (@Gendumaldini) May 6, 2026
— GattE(uropa League)o Mabbia (@_GatteoMabbia_) May 5, 2026
— FrullatiOut (@Commibot) May 5, 2026
FIRMATE
— Matteo Gambini (@MatteoGambini1) May 5, 2026
New ownership lied #ACMilan fans!#Cardinale claimed “wanted to return Milan to top of Italian, European & World football”, but instead the Scudetto winning team in 2022 built by Maldini & co has been completely destroyed by his team!
Act now before it’s too late
SempreMilan!
— Vijay Rahaman (@TriniSportsGuy) May 5, 2026
VATTENE VIA.#FurlaniOut #FURLANIOUT pic.twitter.com/agLlJXQzGU
— Milan Actu (@MilanActuFR) May 5, 2026
Qui si cominciamo a svelare gli altarini….#FurlaniOut https://t.co/FexUofnnaO
— AngelRedblack- MX #MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) May 5, 2026
#FURLANIOUT È ANDATO IN TREND TOPIC SU X, I SOCIAL DEL MILAN PRESI D’ASSALTO, I POST DEI ROSSONERI SONO INVASI DA QUESTA FOTO 🔴⚫️
Scorri per la foto completa 👉🏻
Furlani quindi è il colpevole numero uno per i tifosi del Milan, è giusto? 👇🏻 pic.twitter.com/Cz6fnB9SOZ
— Live Rossonera (@LiveRossonera) May 5, 2026
Sempre #FURLANIOUT ma pure #CardinaleOut non guasta mai. https://t.co/gpGmwluKff
— Paolo Casciavit (@Paolone117) May 5, 2026
Facile essere il mago dei conti così, Giorgino!#FurlaniOut https://t.co/X4WXgSa0qz
— Marta🍎💎 07.05.25🇮🇹🏆💛💙 (@hekimasss) May 5, 2026
In queste ore sui social il profilo X del Milan è stato inondato dall’immagine che chiede la separazione da Furlani. #FurlanoOut è entrato in tendenza e i tifosi si stanno mobilitando per una raccolta firma. Il popolo rossonero è dunque stanco di Furlani, chissà se lo è anche Cardinale…