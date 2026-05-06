“Niente Milan per l’attaccante, in nessun modo”, Moretto perentorio

Il punto della situazione in casa rossonera: ecco le ultime notizie relative all’attaccante del Diavolo. Parla il giornalista

Il calciomercato non è al momento l’argomento principale in casa Milan. E’ il campo a tener banco dopo il pesantissimo ko contro il Sassuolo. La Champions League adesso non è così vicina: servono sei punti in tre partite per non mandare tutto a rotoli.

E’ evidente che senza la qualificazione alla coppa europea, il mercato sarebbe totalmente diverso. L’acquisto del centravanti, però, non verrebbe di certo rimandato. Il Milan ha bisogno di un calciatore che garantisca un numero importante di gol.

In queste settimane sono stati davvero diversi i nomi accostati al Diavolo: Lewandowski e Vlahovic sono stati fin qui i più gettonati. Sia il giocatore del Barcellona che quello della Juventus hanno un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e hanno già la possibilità di firmare con una nuova squadra.

Entrambe le situazioni vanno seguite con attenzione, ma il Milan sta guardando ad altri calciatori: in Italia piacciono Kean e Pellegrino, ma non sono in prima fila. Attenzioni puntate, soprattutto, all’estero: Ramos del Psg e Sorloth sono sul taccuino di Giorgio Furlani. Il loro prezzo è di circa 35 milioni di euro.

Milan, il punto su Gabriel Jesus

L’ultimo nome accostato al Milan, però, è quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano è pronto a cambiare aria e la Serie A è una destinazione possibile. Il suo nuovo agente – lo stesso Massimiliano Allegri – è ovviamente aperto a questa possibilità. Vuole rilanciarsi in un altro campionato e il Diavolo ha sondato il terreno.

Non è proprio il calciatore con le caratteristiche che servono al club rossonero ma è indubbiamente un top player. Al momento però la situazione non è per nulla calda.

“Non mi risultano contatti tra club, in nessun modo. Il Milan non si è mosso per quanto riguarda l’opzione Gabriel Jesus, invece su altri attaccanti comunque ha già iniziato a chiedere informazioni. Ad oggi Jesus non è una priorità per il Milan”. Afferma Moretto sul proprio canale YouTube.

“Chiaramente bisogna anche capire quale sarà il finale di stagione del Milan, se il Milan si qualificherà in Champions, come si svilupperanno certe dinamiche interne anche a livello di club. Quindi vedremo, però ad oggi Gabriel Jesus non è una priorità per il Milan”