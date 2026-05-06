Camarda lascia Lecce e torna al Milan, le opzioni per il futuro

La stagione che sta per concludersi non è andata come sperava Francesco Camarda, passato al Lecce in prestito durante la scorsa estate e frenato in più di un’occasione dagli infortuni.

Autore di un solo gol in campionato (fondamentale per il pareggio contro il Bologna in casa), Francesco Camarda è tornato da poco a disposizione di Eusebio Di Francesco per un finale di stagione fondamentale per i salentini, intenti a conquistare la salvezza nello scontro a distanza con la Cremonese, ora distante quattro punti.

Non è ancora chiaro se il Lecce riscatterà il cartellino dell’attaccante classe 2008 al termine del campionato, ma quello che appare certo è che il Milan lo riaccoglierà o per fine prestito o contro riscattando il cartellino. Durante l’estate, poi, verranno fatte le valutazioni del caso, con il giovane attaccante che dovrà capire quale sarà la miglior scelta per il suo futuro.

Una delle opzioni più concrete è quella relativa ad un possibile prestito in Serie B in una squadra che lotti per il vertice e che dia la possibilità a Camarda di essere protagonista, un po’ come accaduto nella scorsa stagione per Pio Esposito a La Spezia. L’altra è quella di trattenere il giovane centravanti almeno fino a gennaio per dargli la possibilità di allenarsi con il Milan e cercare di ritagliarsi uno spazio considerato il ritorno alle tre competizioni per la squadra di Massimiliano Allegri.