Bennacer torna al Milan a fine stagione, cessione a titolo definitivo in arrivo

Ismael Bennacer tornerà al Milan alla fine del campionato in corso con il centrocampista che dovrà trovare una nuova sistemazione per il prossimo campionato dopo il prestito alla Dinamo Zagabria.
Festeggiato il titolo di campione di Croazia con la Dinamo Zagabria, Ismael Bennacer è pronto a cambiare maglia di nuovo in vista della prossima stagione con il centrocampista algerino che non sarà riscattato.
Fermato più volte dagli infortuni, il classe 1997 sarà di nuovo a Milanello in estate in attesa di trovare una nuova squadra. Il contratto fino al giugno del 2027 con i rossoneri porterà il club a cercare una nuova sistemazione all’ex Empoli che appare destinato a cambiare maglia a titolo definitivo.
Difficile, anche per questioni di ingaggio, che Ismael Bennacer possa proseguire la sua carriera in Serie A, mentre non sono da escludere le piste che portano all’Arabia Saudita. Già un anno fa diversi club si fecero avanti per cercare di assicurarsi il cartellino dell’algerino con il Milan che potrebbe “accontentarsi” di circa 5 milioni di euro per dare l’ok all’addio del centrocampista.