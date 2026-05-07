Blitz dell’agente a Milano, doppio sbarco top in Serie A

Il noto procuratore è pronto a portare i suoi assistiti in Italia. Due colpi davvero incredibili: ecco di chi si tratta

Il Milan di Massimiliano Allegri sta lavorando duro per riuscire a centrare la qualificazione in Champions League. Il ko contro il Sassuolo ha terribilmente complicato tutto. Ora servono assolutamente sei punti per non stare fuori dalla competizione europea più prestigiosa.

Un’eventuale mancata qualificazione avrebbe ovviamente delle ripercussioni catastrofiche, soprattutto sul mercato. Il Milan rischierebbe l’ennesima rivoluzione, con la cessione dei migliori giocatori della rosa. Ma a cambiare sarebbe anche il calciomercato in entrata. D’altronde la Champions League è una vetrina troppo importante per molti calciatori, soprattutto per quelli non più giovanissimi che sono alla riceva di un’ultima occasione.

Il Milan in estate sarà chiamato a mettere a segno diversi colpi: come è noto a tutti, il Diavolo è alla ricerca di un difensore per allungare il reparto, di un centrocampista esperto e di un attaccante che possa segnare tanti gol. Si prenderà, inoltre, almeno un esterno.

Milan, doppio colpo: da Barcellona e Real Madrid

Per quanto riguarda il centravanti sono stati tanti i nomi fatti. Uno di questi è certamente Robert Lewandowski, per il quale ci sono stati diversi contatti tra Igli Tare e Pini Zahavi. Giorgio Furlani non è convinto dell’operazione per via dell’importante investimento. Il giocatore, lo ricordiamo, piace anche alla Juventus, ma al momento nessuno affondo.

Il procuratore di Lewandowski – come riporta Fabrizio Romano – ha così passato 2-3 giorni a Milano per discutere di Lewandowski con i club italiani. Il giocatore che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno è dunque aperto a più possibilità. Non solo il Milan e la Juventus…

Pino Zahavi, però, è sbarcato a Milano, racconta l’esperto di mercato, anche per proporre Alaba. Il giocatore può dunque diventare un’opportunità anche per la squadra rossonera. La situazione va monitorata con attenzione per capire come si evolverà. E’ evidente, però, che senza la qualificazione alla prossima Champions League non se ne farebbe nulla.

Nei prossimi giorni le attenzioni, dunque, saranno rivolte soprattutto al campo. Si cercherà di non farsi distrarre troppo dal mercato e dalle contestazioni rivolte soprattutto a Giorgio Furlani. Vincere contro l’Atalanta è al momento l’unica cosa che conta per davvero. Poi ci sarà tempo per pensare a tutto il resto.