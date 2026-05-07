Furlani out, in 15mila per l’addio: la posizione della Curva

Il popolo rossonero chiedere le dimissioni del suo Amministratore Delegato. X invaso da #FurlaniOut: ecco la situazione

Prosegue la protesta del popolo rossonero nei confronti dell’Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani, considerato il principale responsabile della crisi delle ultime stagione. I risultati economici non bastano, i tifosi rossoneri vogliono ben altro, vogliono le vittorie sul campo, voglio i trofei.

Così da qualche giorno, il Milan Twitter ha deciso di passare dalle parole ai fatti. E’ nata l’idea di raccogliere le firme per chiedere le dimissioni di Giorgio Furlani da AD del Diavolo. La petizione è stata già firmata da quasi 15mila tifosi e su X il popolo rossonero è davvero scatenato: posta il link ovunque ma soprattutto sui cinguettii del club.

Furlani Out, i tifosi del Milan uniti contro l’AD

Ormai da ore #FurlaniOut è in tendenza e inevitabilmente il fenomeno social legato all’AD è stato ripreso da diverse testate online.

Fatto firmare la petizione anche alla mia ragazza. Non bisogna mollare un centimetrohttps://t.co/rLtmtgZ2HD#FurlaniOut pic.twitter.com/BjrtRg6blY — RE THEO PAOLO MALDINI (@Gendumaldini) May 6, 2026

Firmate la petizione. 🔴⚫️

Petizione · Richiedere le dimissioni di Giorgio Furlani da AD di AC Milan – Italia · https://t.co/xQutFukjeJ https://t.co/gmRwKIOPOz #FurlaniOut — Paolo Bressi (@pbrex668) May 6, 2026

Sono oltre 14.000 le firme sulla petizione creata per chiedere le dimissioni di Giorgio Furlani dal ruolo di amministratore delegato del Milan.#ACMilan #FurlaniOuthttps://t.co/dKCURpd0CQ — Matteo Bellan (@TeoBellan) May 7, 2026

obiettivo riempire San Siro: 75 mila firme. Condividetela #FurlaniOut https://t.co/dCsWVJuSOv — vitt in banter era; (@vittxbug) May 7, 2026

Petizione che è arrivata a oltre 12mila firme https://t.co/j9CAMJEpCn — Beatrice Sarti (@_BeatriceSarti) May 7, 2026

abbiamo superato il numero di firme della petizione contro lopetegui ma i giornali non ne parlano ovviamente #FurlaniOut https://t.co/cRC6CUGi8b — vitt in banter era; (@vittxbug) May 7, 2026

C’è fermento nell’ambiente Milan e domenica si torna in campo. Una gara da vincere a tutti i costi, quella contro l’Atalanta, per non rischiare di finire in un bruttissimo incubo. Così c’è da capire cosa deciderà di fare la Curva Sud, il polmone del tifo rossonero.

“Mi arrivano messaggi dalla Curva per cui nella partita con l’Atalanta, Maignan chiederà scusa per quella ritirata delle truppe dopo il fischio finale e la loro intenzione è di sostenere la squadra anche in queste 3 partite e poi decidere il da farsi sulla società”.