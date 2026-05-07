@ML – Rientra in gruppo: le ultime da Milanello. Scelto il sostituto di Modric

Il Milan di Massimiliano Allegri a lavoro per preparare la partita contro l’Atalanta: il punto della situazione in vista di domenica

Sono le ore della contestazione a Giorgio Furlani. Il popolo rossonero sta chiedendo a gran voce le dimissioni dell’AD: è lui il colpevole principale – secondo i tifosi del Diavolo – di questa situazione. Dopo l’addio di Paolo Maldini solo delusioni e una squadra rasa al suolo con rivoluzioni continue. E’ ora di porre fine a questa situazione.

Su Giorgio Furlani, ovviamente, nonostante il malcontento dei tifosi, non possono esserci certezze in merito al suo futuro. Quello del Milan, oltre a passare eventualmente, dalle scelte del dirigente italiano, è condizionato dalla qualificazione in Champions League.

Non è un caso che in questi giorni La Gazzetta dello Sport abbia paventato l’ennesima possibile rivoluzione in caso di mancato accesso alla competizione europea più importante. Così il futuro di Massimiliano Allegri, Luka Modric, Adrien Rabiot e Pavlovic è stato messo in discussione al pari ovviamente a quello di Rafa Leao. Il portoghese continua ad essere il miglior capo espiatorio.

Nonostante, dunque, le tantissime voci, che distraggono non poco l’ambiente, al Milan sono chiamati a pensare al campo. Le statistiche Opta aggiornate, danno il Diavolo in Champions League all’87,60%. Un dato che dovrebbe far dormire sonni tranquilli il popolo rossonero, ma non è così.

Milan, Allegri cambia: ecco le sue scelte

Il Milan, visto a Reggio Emilia, ha evidentemente staccato la spina e bisogna fare ancora dei punti per non buttare via tutto. Due vittorie bastano per far esultare il Diavolo. Già dopo la gara contro l’Atalanta avremo un quadro molto più chiaro.

Per la partita con i bergamaschi, Allegri è pronto a cambiare. Oggi a Milanello, il tecnico livornese ha ritrovato Odogu, che di certo non sarà titolare, ma rappresenterà la prima alternativa ai difensori visto che Tomori sarà squalificato dopo il rosso rimediato contro il Sassuolo. Toccherà a De Winter prender il suo posto.

Ci saranno però altre novità: vi abbiamo raccontato della candidatura sempre più forte di Santiago Gimenez, ma non sarà l’unica decisione forte. A centrocampo, senza Luka Modric, che sta lavorando in palestra per recuperare il prima possibile, non toccherà né a Jashari né a Ricci. Allegri è pronto a far giocare Fofana davanti la difesa, con Rabiot e Loftus-Cheek ai suoi fianchi.