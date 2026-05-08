No del Milan a Lewandowski, i rossoneri si tirano fuori dalla corsa

Robert Lewandowski non sarà il centravanti del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che si tirano fuori dalla corsa per l’attaccante polacco che potrebbe arrivare comunque in Serie A.

Stando a quanto riportato da Milannews.it, il Milan non chiuderà l’acquisto di Robert Lewandowski a costo zero. Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri, avrebbe dato parere negativo all’operazione per via dell’età dell’attaccante del Barcellona, prossimo dal compiere 38 anni. Nonostante possa arrivare a zero, la richiesta di stipendio della punta è fuori dai parametri del club.

I rossoneri hanno incontrato Pini Zahavi, agente del centravanti che sta valutando le ipotesi migliori per il suo assistito, ma il Milan non sarà la prossima squadra dell’ex attaccante di Bayern Monaco e Borussia Dortmund che potrebbe arrivare in Italia grazie alla Juventus. I bianconeri appaiono ancora in corsa per la punta, pronta ad una nuova avventura nel calcio europeo, respingendo, almeno per il momento la corte che arriva dagli USA e dall’Arabia Saudita.

In casa Milan l’unica speranza di tesserare Lewandowski appare ormai legata ad un’espressa richiesta di Massimiliano Allegri che, coadiuvato da Igli Tare, dovrebbe spingere per portare la punta in rossonero.