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Il futuro di Igli Tare al Milan è in dubbio, decisioni in arrivo a fine stagione

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Il futuro di Igli Tare al Milan sembra essere in dubbio con il direttore sportivo dei rossoneri che potrebbe salutare la squadra dopo solamente una stagione.

Igli Tare
Milan, possibile addio per Tare (Ansa Foto) – milanlive.it

Stando a quanto scritto dal giornalista Nicolò Schira su X, il futuro di Igli Tare al Milan potrebbe essere in dubbio già dopo un anno di lavoro all’interno della dirigenza rossonera. I risultati deludenti della squadra in quest’ultimo periodo stanno portando la proprietà a fare le valutazioni sull’organigramma.

Qualche operazione di mercato non ha portato i frutti sperati in casa rossonera e la posizione dell’ex direttore sportivo della Lazio potrebbe essere rivista al termine del campionato in corso. Il risultato della rincorsa a un posto in Champions League potrebbe essere fondamentale per valutare il futuro del dirigente che ha portato Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera.