Il futuro di Igli Tare al Milan è in dubbio, decisioni in arrivo a fine stagione

Il futuro di Igli Tare al Milan sembra essere in dubbio con il direttore sportivo dei rossoneri che potrebbe salutare la squadra dopo solamente una stagione.

Stando a quanto scritto dal giornalista Nicolò Schira su X, il futuro di Igli Tare al Milan potrebbe essere in dubbio già dopo un anno di lavoro all’interno della dirigenza rossonera. I risultati deludenti della squadra in quest’ultimo periodo stanno portando la proprietà a fare le valutazioni sull’organigramma.

Qualche operazione di mercato non ha portato i frutti sperati in casa rossonera e la posizione dell’ex direttore sportivo della Lazio potrebbe essere rivista al termine del campionato in corso. Il risultato della rincorsa a un posto in Champions League potrebbe essere fondamentale per valutare il futuro del dirigente che ha portato Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera.