Il Fulham frena per Chukwueze: riscatto possibile solo con lo sconto

Stagione ricca di alti e bassi quella di Samuel Chukwueze con la maglia del Fulham. L’esterno offensivo nigeriano è in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 23 milioni di euro.

Una cifra, che se versata nelle casse del Milan, permetterebbe di realizzare una plusvalenza a bilancio, ma il Fulham non appare disposto a riconoscere la somma pattuita.

La volontà della società inglese sarebbe quella di trattenere l’ex calciatore del Villarreal ma ad una somma inferiore. Possibile che la proposta del Fulham si aggiri attorno ai 18 milioni di euro con il Milan che dovrà decidere se far rientrare alla base il classe 1999 o decidere di accettare una proposta più bassa rispetto a quella immaginata poco meno di un anno fa.

Oltre a Chukwueze il Milan potrebbe dover fare i conti con i ritorni in rossonero di diversi calciatori ora fuori in prestito. Filippo Terracciano, in caso di retrocessione della Cremonese, tornerà al Milan, mentre Musah non sarà riscattato dall’Atalanta con lo statunitense che ha vissuto una stagione con poca continuità a Bergamo. Ritorno in vista anche per Bennacer con la Dinamo Zagabria che non è intenzionata a versare i 10 milioni di euro previsti per il riscatto.