Addio Furlani, riecco Maldini: numeri impressionanti

Le ultimissime notizie relative al club rossonero: la situazione è sempre più calda. Ecco cosa sta accadendo in queste ore

Prosegue la protesta del popolo rossonero nei confronti di Giorgio Furlani. I tifosi del Milan stanno chiedendo a gran voce le dimissioni dell’Amministratore Delegato, considerato il principale responsabile della crisi infinita del Diavolo. L’ultimo vero successo, lo Scudetto, risale d’altronde a prima del suo arrivo.

E’ vero che i bilanci non sono in rosso, ma per i sostenitori rossoneri contano soprattutto i successi e questa proprietà non sembra proprio pensarci. Sui social così ha avuto il via la petizione con cui chiedere le dimissioni di Giorgio Furlani.

Nella tarda mattinata dell’8 maggio sono oltre 30mila le firme raccolte. Numeri importanti, che spiegano il sentimento del tifoso. Quanto sta accadendo sta facendo il giro del web e le principali testate che si occupano di Milan ne hanno dato notizia.

⚠️ Domenica a #SanSiro, prima di #MilanAtalanta, la #CurvaSud contesterà pesantentemente #Furlani 🔥

Una protesta che potrebbe proseguire poi anche dentro, dove però i tifosi hanno deciso di cantare a sostegno della squadra, vista l’importanza della partita 🔴⚫️@PianetaMilan — Stefano Bressi (@StefanoBressi) May 7, 2026

Milan, Maldini il vero garante

La protesta nei confronti di Giorgio Furlani proseguirà anche nella vita reale: così dopo la raccolta firme si passerà alla contestazione a San Siro. Si canterà contro l’AD nel pre-gara, poi la Curva Sud inciterà la squadra che non verrà lasciata da sola in questo momento di difficoltà.

Ritorno di Paolo Maldini nella società AC Milan – Firma la petizione! https://t.co/jf71yopErG via @ChangeItalia — ❤️🖤 ALLIEVO DEL PROF❤️🖤 (@DiegoAlbanese78) May 7, 2026

Per il ritorno di Maldini e dimissioni di Furlani mi faccio un anno in B — Figlio di Divock #ALLEGRIOUT (@FiglioDiDivock) May 3, 2026

Per il ritorno di Maldini e dimissioni di Furlani mi faccio un anno in B — Figlio di Divock #ALLEGRIOUT (@FiglioDiDivock) May 3, 2026

In queste ore, inoltre, sta prendendo piede un’altra raccolta firme, con la quale si auspica un ritorno di Paolo Maldini. La petizione non sta avendo lo stesso eco-mediatico, anche perché è praticamente impossibile che la bandiera rossonera torni a lavorare con Gerry Cardinale.

Ma rivedere Maldini al Milan sarebbe il sogno di quasi tutto il popolo rossonero. La Grande Anima, mortificata, con un licenziamento ingiustificato, è stata e sarebbe l’unica vera garanzia di una tifoseria fin troppo stanca delle promesse