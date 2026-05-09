Rivoluzione Milan, non solo Tare: a rischio anche Allegri, già pronto il sostituto

Potrebbe terminare già alla fine di questa stagione l’avventura di Igli Tare e Massimiliano Allegri al Milan con Giorgio Furlani che starebbe valutando nuove soluzioni per il Milan del futuro, insoddisfatto di quanto visto durante il campionato in corso.
Come in passato sembra proprio che al Milan uno dei problemi maggiori sia quello relativo alle visioni differenti all’interno della dirigenza rossonera con l’amministratore delegato che vorrebbe puntare su nuove soluzioni rispetto a quelle scelte dal direttore sportivo Igli Tare.
L’ex dirigente della Lazio, secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, potrebbe salutare Milanello già al termine della stagione in corso con Andrea D’Amico che sarebbe la prima scelta per sostituirlo come nuovo direttore sportivo. Il dirigente dell’Atalanta, cercato già in passato, stavolta spingerebbe per il suo arrivo in rossonero e potrebbe concludersi positivamente l’affare.
Allegri a rischio, Furlani ha già in mente il sostituto
Giorgio Furlani vorrebbe un cambio anche alla guida tecnica della squadra con Vincenzo Italiano che rappresenterebbe il primo nome della lista per la panchina rossonera. L’attuale allenatore del Bologna, sotto contratto con i rossoblu fino al giugno del 2027, avrebbe qualche dubbio sulla sua permanenza in Emilia per il terzo anno consecutivo, considerato anche il fatto che gli emiliani non parteciperanno alle prossime coppe europee.
Italiano fu cercato dal Milan già durante la scorsa stagione con il tecnico rossoblu che, stavolta, sarebbe pronto ad accettare la chiamata del club rossonero dopo aver scelto Bologna un anno fa.