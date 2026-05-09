Gennaro Gattuso torna in Serie A, subito una nuova panchina

Gennaro Gattuso è pronto a tornare in Serie A in vista della prossima stagione, provando a ripartire dopo l’esperienza alla guida della nazionale che si è conclusa con l’amara mancata conquista di un posto ai mondiali.

Il Torino appare sempre più convinto di puntare sull’ex centrocampista e allenatore del Milan in ottica futura con Gattuso che potrebbe firmare un triennale con i granata. Il lavoro di D’Aversa in casa Torino è stato ottimo da quando è arrivato per sostituire Marco Baroni, ma non ci sono clausole per un’eventuale conferma dell’ex tecnico del Parma.

A fine stagione ci sarà un incontro tra Cairo e D’Aversa per cercare di capire se ci siano le possibilità di proseguire insieme, ma la dirigenza del Torino appare concretamente interessata al profilo di Gattuso. Al momento l’ex CT della nazionale appare in pole per guidare la squadra in vista della prossima stagione, pronto a tornare alla guida di un club italiano dopo l’ultima esperienza con il Napoli che si concluse nel 2021.

Per D’Aversa potrebbero aprirsi le porte di un altro club in Serie A con il buon lavoro svolto a Torino che potrebbe valergli come un ottimo biglietto da visita per convincere società a caccia di un nuovo tecnico.