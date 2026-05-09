Senza Tare salta il colpo Gila, rischio beffa per i rossoneri

In queste ore sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero Igli Tare lontano dal Milan in vista della prossima stagione con il direttore sportivo dei rossoneri che potrebbe dire addio per volere di Giorgio Furlani.

Al posto del direttore sportivo albanese potrebbe arrivare Andrea D’Amico con il dirigente dell’Atalanta che piace molto a Giorgio Furlani. Nel caso in cui dovesse saltare Igli Tare non si chiuderebbe il colpo che appariva ad un passo in casa rossonera.

Mario Gila, difensore della Lazio, è da tempo uno dei nomi più caldi sulla lista del Milan per rinforzare il reparto difensivo. Il centrale spagnolo è un pallino di Igli Tare che lo aveva portato alla Lazio dal Real Madrid e che lo avrebbe voluto in rossonero per sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Con l’addio di Tare il difensore spagnolo non arriverebbe a Milanello con Napoli e Inter pronte a sfidarsi per il classe 2000 che appare sicuro di salutare la Lazio alla fine del campionato in corso avendo il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Una beffa che andrebbe a rivoluzionare anche quelle che sono le strategie del mercato rossonero.