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“Furlani vattene”: la contestazione per Milan-Atalanta (video)

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L’amministratore delegato del Diavolo contestato a San Siro dopo la raccolta firme online: ecco cosa sta accadendo 

Furlani e Ibrahimovic
Furlani e la dirigenza nel mirino: la contestazione per Milan-Atalanta (foto) (Ansa) – MilanLive.it

La petizione contro Giorgio Furlani ha superato le 45mila adesioni. Uno stadio intero sta, dunque, manifestando il proprio dissenso nei confronti dell’attuale Amministratore delegato del Milan.

Secondo i tifosi, che hanno preso parte alla raccolta firme, è Furlani il responsabile principale di tre anni di insuccessi del Diavolo. I sostenitori rossoneri, in questi giorni davvero caldi, hanno fatto sentire la propria voce attraverso i social: i post pubblicati dal club sono stati così inondati da commenti, con il quale si manifesta la volontà di vedere lontano dal Milan Giorgio Furlani.

In Via Aldo Rossi si respira un clima davvero teso e non nascondono la preoccupazione. Ma il malcontento del popolo rossonero non può certo essere ignorato. I media (non proprio tutti) hanno dato il giusto risalto a quanto sta accadendo.

Milan, tifosi contro Furlani: foto e video della manifestazione

Chi ha ignorato la petizione, non potrà sottrarsi a dare la notizia della contestazione che si è spostata a San Siro. La Curva Sud si è radunata nei pressi dello stadio per protestare contro la società: cori e striscioni per Giorgio Furlani, ma nessuno è stato risparmiato

Lo striscione della Curva Sud non lascia dubbi:Furlani Vattene”. La protesta ha avuto inizio prima del calcio d’inizio della gara. Le contestazioni continueranno, ovviamente, anche all’interno dello stadio, senza però lo striscione, che non ha avuto l’autorizzazione a varcare i cancelli di San Siro.

 

I tifosi esultano sui social e si schierano accanto alla Curva Sud, ma c’è chi sottolinea come le colpe vadano attribuite anche a Cardinale.