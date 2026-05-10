“Furlani vattene”: la contestazione per Milan-Atalanta (video)

L’amministratore delegato del Diavolo contestato a San Siro dopo la raccolta firme online: ecco cosa sta accadendo

La petizione contro Giorgio Furlani ha superato le 45mila adesioni. Uno stadio intero sta, dunque, manifestando il proprio dissenso nei confronti dell’attuale Amministratore delegato del Milan.

Secondo i tifosi, che hanno preso parte alla raccolta firme, è Furlani il responsabile principale di tre anni di insuccessi del Diavolo. I sostenitori rossoneri, in questi giorni davvero caldi, hanno fatto sentire la propria voce attraverso i social: i post pubblicati dal club sono stati così inondati da commenti, con il quale si manifesta la volontà di vedere lontano dal Milan Giorgio Furlani.

In Via Aldo Rossi si respira un clima davvero teso e non nascondono la preoccupazione. Ma il malcontento del popolo rossonero non può certo essere ignorato. I media (non proprio tutti) hanno dato il giusto risalto a quanto sta accadendo.

Milan, tifosi contro Furlani: foto e video della manifestazione

Chi ha ignorato la petizione, non potrà sottrarsi a dare la notizia della contestazione che si è spostata a San Siro. La Curva Sud si è radunata nei pressi dello stadio per protestare contro la società: cori e striscioni per Giorgio Furlani, ma nessuno è stato risparmiato

#Furlani Vattene! 🔴⚫️ inizia la protesta della Curva Sud pic.twitter.com/HaVCzKF6mz — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 10, 2026

Lo striscione della Curva Sud non lascia dubbi: “Furlani Vattene”. La protesta ha avuto inizio prima del calcio d’inizio della gara. Le contestazioni continueranno, ovviamente, anche all’interno dello stadio, senza però lo striscione, che non ha avuto l’autorizzazione a varcare i cancelli di San Siro.

BRAVI BRAVI BRAVI BRAVI VIA FURLANI

DAL NOSTRO M I L A N 👊👊⚔️⚔️⚔️ pic.twitter.com/TUiPK3OBUk — ADLINO 🪄 (@adlianooo) May 10, 2026

Poesia.. Furlani vattene sei indegno di stare nel nostro milan — Skippy (@SkippyR6S) May 10, 2026

Invece Red Bird rimane con Calvelli? perche se si non cambiera’ nulla. Ci mancherebbe via Furlani sempre. Ma Red Bird Pure — Eugenio Bugli (@eugeniobugli) May 10, 2026

Giù le mani da Cardinale. Bene, ma non benissimo. Comunque intendiamoci: già se se ne va Furlani è tanta roba. Ma temo che il problema più grave sia più in alto — LeoMilanista (@LMillanista) May 10, 2026

I tifosi esultano sui social e si schierano accanto alla Curva Sud, ma c’è chi sottolinea come le colpe vadano attribuite anche a Cardinale.