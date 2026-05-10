Esonero Allegri, il ko può costare caro: le ultime da casa Milan

Quattro sconfitte nelle ultime sei giornate per il Milan con Massimiliano Allegri che, a due giornate dalla fine del campionato, sembra essere a forte rischio esonero in casa rossonera.

In casa Milan ci saranno delle valutazioni su quanto accaduto in casa rossonera nell’ultimo periodo con il pesante ko arrivato in casa contro l’Atalanta che rischia di mettere in forte dubbio il destino di Massimiliano Allegri.

Al momento appare difficile immaginare un esonero del tecnico a due giornate dalla fine del campionato con il Milan che, paradossalmente, è ancora artefice del suo destino, con la possibilità di rientrare tra le prime quattro nel caso in cui dovessero arrivare due vittorie nelle ultime due giornate di campionato. Chiaro che lo stato di forma dei rossoneri sembra mettere in forte dubbio la possibilità di vedere il Milan nella prossima Champions League.

Quello che è certo è che, anche nel caso in cui dovesse arrivare l’accesso alla massima competizione continentale, in casa Milan si valuterebbe la posizione di Massimiliano Allegri con il tecnico a forte rischio esonero. Appare certo, in caso di mancato posizionamento tra le prime quattro, che il futuro dell’allenatore rossonero sarà lontano da Milanello.