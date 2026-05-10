Voti Milan-Atalanta 2-3, disastro rossonero: così la Champions è un miraggio

Il Milan crolla anche in casa contro l’Atalanta e vede la Champions League allontanarsi sempre più, raggiunto dalla Roma in classifica e con il Como a due punti di distacco.
Dopo il ko contro il Sassuolo ne arriva un alto, pesantissimo, per il Milan che deve fare i conti anche con la contestazione da parte della curva durante tutta la partita. Gara senza troppa storia con i bergamaschi che passano in vantaggio con Ederson dopo pochi minuti, trovando poi il raddoppio grazie alla rete di Zappacosta.
Il tre a zero giunge con Raspadori ad inizio ripresa con la punta della nazionale italiana che batte un colpevole Maignan sul primo palo. Milan completamente senza idee e in grande confusione con gli uomini di Massimiliano Allegri che ora rischiano fortemente di restare fuori dalla zona Champions League nel caso in cui non dovessero arrivare due vittorie nelle ultime due contro Genoa e Cagliari.
Milan-Atalanta, i voti della sfida di San Siro
MILAN (3-5-2): Maignan 5; De Winter 4,5 (59′ Athekame 6), Gabbia 4,5, Pavlovic 6; Saelemaekers 5, Loftus-Cheek 5 (46′ Nkunku 6,5), Ricci 5, Rabiot 5,5, Bartesaghi 5 (80′ Estupinan 6); Gimenez 4,5 (59′ Fullkrug 5,5), Leao 4,5 (59′ Fofana 5,5). Allenatore Allegri
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5 (48′ Kossounou sv, dal 63′ Ahanor 6)), Hien 6,5, Kolasinac 6,5; Zappacosta 7 (55′ Bellanova 6), De Roon 6,5, Ederson 7, Zalewski 6,5; De Ketelaere 6 (63′ Pasalic 6), Raspadori 7; Krstovic 6,5. Allenatore Palladino
MARCATORI: Ederson, Zappacosta, Raspadori, Pavlovic, Nkunku rig.
AMMONITI: Leao, Hien, Saelemaekers, Estupinan, Rabiot, Krstovic, Bellanova