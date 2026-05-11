Emergenza totale col Genoa, la formazione del Milan è obbligata

Non è bastato il ko contro l’Atalanta a lasciare l’amaro in bocca ai tifosi del Milan. Ora c’è anche grande preoccupazione in vista della partita contro il Genoa, decisiva per cercare di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Massimiliano Allegri, infatti, dovrà fare a meno di diversi calciatori, tutti per squalifica con il tecnico che dovrà cambiare la formazione iniziale contro gli uomini di Daniele De Rossi.

Rafael Leao, Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers non saranno a disposizione per la partita contro il Genoa con il Milan che dovrà necessariamente ottenere i tre punti per tenere vive le speranze di centrare uno dei primi quattro posti in classifica. Tre assenze che peseranno in casa Milan con il club meneghino che dovrà per forza di cose rivedere l’undici iniziale considerato anche il fatto che Bartesaghi è uscito malconcio dalla partita di San Siro.

Al posto di Leao potrebbe agire Christian Pulisic, rimasto fuori contro l’Atalanta, mentre si proverà a recuperare Bartesaghi non avendo più a disposizione Estupinan. In caso contrario giocherà Athekame a sinistra con Loftus-Cheek che potrebbe essere spostato a destra. Per sostituire Saelemaekers giocherà proprio uno tra lo svizzero e l’inglese con il giovane terzino elvetico che appare in vantaggio. Questa la probabile formazione rossonera.

Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame (Loftus-Cheek), Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi (Athekame), Pulisic, Nkunku.