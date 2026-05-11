Italiano-Milan: arriva l’annuncio che toglie tutti i dubbi

Negli ultimi giorni è stato accostato più volte il nome di Vincenzo Italiano al Milan con il tecnico del Bologna che potrebbe salutare la formazione rossoblu al termine del campionato in corso.

Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del Milan per quello che riguarda la squadra rossonera, commentando anche le voci relative al possibile arrivo di Vincenzo Italiano in rossonero: “Un po’ tutte le aree sono sotto osservazioni. Questo cambio di ritmo in senso negativo da parte del Milan – ha affermato sul canale YouTube di Fabrizio Romano – è un grosso campanello d’allarme. Anche la figura del direttore sportivo, ricoperta a Igli Tare, sarà da valutare. Ci sono tanti dubbi nella società Milan. Entrare in Champions League è fondamentale per il Milan, sia dal punto di vista del mercato”.

Niente Italiano al Milan, arriva l’annuncio

“In questo momento – ha proseguito Moretto – credo che siano tutti concentrati nella rincorsa all’obiettivo Champions. Recentemente abbiamo parlato di Cristiano Giuntoli all’Atalanta e questo implica che Tony D’Amico dopo quattro anni a Bergamo saluterà la squadra. Un profilo che è stato cercato già in passato e che potrebbe essere accostato al Milan. È stato accostato il nome di Italiano al Milan, ma non mi risulta che il tecnico del Bologna sia una pista che possa essere accostata ai rossoneri. Va slegato questo binomio. Tutte le valutazioni saranno fatte al termine della stagione.