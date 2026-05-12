Niente rinnovo per Kessié: tre pretendenti in Serie A

Franck Kessié potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con il centrocampista ivoriano che appare pronto a salutare l’Al-Ahli alla fine del campionato in corso.

L’ex giocatore del Milan ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e per lui non sembra essere in programma il rinnovo del contratto con il classe 1997 che potrebbe tornare in Serie A dove ha vissuto gli anni migliori della propria carriera.

Recentemente, la nostra redazione vi aveva parlato di un interessamento da parte di Juventus e Roma che continuano a monitorare la situazione con la possibilità di chiudere il colpo a costo zero a partire da luglio. A bianconeri e giallorossi si sarebbe aggiunta la Fiorentina. La squadra viola, nonostante non farà parte delle coppe europee in vista della prossima stagione, potrebbe fare un tentativo per l’ivoriano con la possibilità di metterlo al centro del nuovo progetto.

L’alto stipendio del centrocampista centrale potrebbe rendere difficile l’affare con il giocatore che accetterebbe di buon grado un ritorno in Serie A per essere protagonista in uno dei massimi campionati europei.