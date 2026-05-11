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Riecco Furlani, tifosi su tutte le furie: la risposta dell’AD (video)

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E’ diventato virale sui social: l’Amministratore Delegato in compagnia del presidente del Milan a San Siro

Giorgio Furlani Out
Riecco Furlani, tifosi su tutte le furie: il video durante la contestazione – MilanLive.it

Ormai da giorni Giorgio Furlani è preso di mira dal popolo rossonero. L’Amministratore Delegato del Milan è considerato il principale responsabile del fallimento del club. L’italiano, come vi stiamo raccontando dalla scorsa settimana, è finito sotto la lente di ingrandimento: ha così avuto inizio una petizione, con quasi 50mila firme raccolte.

Numeri importanti, che fanno capire la portata della protesta. Protesta, che poi, si è trasferita a San Siro. Prima i cori fuori dallo stadio con uno striscione ad accompagnare le parole dei ragazzi della Curva Sud: “Furlani vattene”. Striscione che come era prevedibile non ha ricevuto il via libera per entrare sugli spalti.

Così il tifo organizzato ha illuminato il proprio settore, con la scritta umana: “GF OUT”. I cori, anche nel corso della partita non sono mancati. Poi, prima della fine della gara, è stato fatto un coro anche per Paolo Maldini. D’altronde da quando è andato via, il Diavolo è sprofondato sempre più all’Inferno.

A metterci la faccia, però, è stato Igli Tare. Giorgio Furlani non si è presentato difronte ad alcuna telecamera né prima della partita né dopo. L’Amministratore Delegato, però, è stato ripreso sugli spalti dai tifosi e il video è diventato virale.

Le immagini immortalano Giorgio Furlani, in compagnia di Paolo Scaroni, che sorride mentre guarda e ascolta la contestazione dei tifosi della Curva Sud. Il video, come detto, è diventato virale e non ha fatto per nulla piacere ai tifosi.

Tanta rabbia e frustrazione da parte dei tifosi che sono sempre più stanchi per quello sta succedendo al Milan.