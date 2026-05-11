Riecco Furlani, tifosi su tutte le furie: la risposta dell’AD (video)

E’ diventato virale sui social: l’Amministratore Delegato in compagnia del presidente del Milan a San Siro

Ormai da giorni Giorgio Furlani è preso di mira dal popolo rossonero. L’Amministratore Delegato del Milan è considerato il principale responsabile del fallimento del club. L’italiano, come vi stiamo raccontando dalla scorsa settimana, è finito sotto la lente di ingrandimento: ha così avuto inizio una petizione, con quasi 50mila firme raccolte.

Numeri importanti, che fanno capire la portata della protesta. Protesta, che poi, si è trasferita a San Siro. Prima i cori fuori dallo stadio con uno striscione ad accompagnare le parole dei ragazzi della Curva Sud: “Furlani vattene”. Striscione che come era prevedibile non ha ricevuto il via libera per entrare sugli spalti.

Così il tifo organizzato ha illuminato il proprio settore, con la scritta umana: “GF OUT”. I cori, anche nel corso della partita non sono mancati. Poi, prima della fine della gara, è stato fatto un coro anche per Paolo Maldini. D’altronde da quando è andato via, il Diavolo è sprofondato sempre più all’Inferno.

A metterci la faccia, però, è stato Igli Tare. Giorgio Furlani non si è presentato difronte ad alcuna telecamera né prima della partita né dopo. L’Amministratore Delegato, però, è stato ripreso sugli spalti dai tifosi e il video è diventato virale.

Ecco qui presenti l’AD Giorgio Furlani e il Presidente Paolo Scaroni evidentemente divertiti mentre guardano la contestazione nei loro confronti prendendo in giro milioni di Milanisti. pic.twitter.com/Nlwfz6qbNo — AC MILAN LIBERO (@ACMILANLIBERO) May 11, 2026

Le immagini immortalano Giorgio Furlani, in compagnia di Paolo Scaroni, che sorride mentre guarda e ascolta la contestazione dei tifosi della Curva Sud. Il video, come detto, è diventato virale e non ha fatto per nulla piacere ai tifosi.

Esa es la reacción tipica de una persona que no le importa los demás, no le importa el club ni la afición. No le. Importa el Milan y lo que representa — Lobo Rossonero (@foxtrop2712) May 11, 2026

Grazie, Giorgio! Interista vero! Ci stai facendo sognare 🖤💙🖤💙 — Felix (@_felix97_) May 11, 2026

Queste manifestazioni non servono a niente, questi ridono e se ne fregano, perché del Milan non gli frega nulla . Noi invece paghiamo abbonamenti, stadio e magliette e ci ammazziamo il cuore per la nostra squadra! — Giovanni🔴⚫ (@Iamsilvergdb) May 11, 2026

Tanta rabbia e frustrazione da parte dei tifosi che sono sempre più stanchi per quello sta succedendo al Milan.