Spunta Scamacca per l’attacco del Milan, si pensa al bomber dell’Atalanta

Gli ultimi risultati deludenti del Milan hanno allontanato le voci di calciomercato in casa rossonera con la squadra che dovrà fare di tutto per cercare di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

L’obiettivo primario di tutta la società è quello di raggiungere il quarto posto a fine campionato per avere la possibilità di disputare la prossima Champions League, competizione che consentirebbe al club di rinforzare in maniera decisa la rosa.

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, uno dei nomi che potrebbero far parte del Milan del futuro è quello di Gianluca Scamacca, attacccante classe 1999 dell’Atalanta che potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo. Il Milan ha la necessità di trovare un centravanti in grado di fare la differenza e il nazionale azzurro potrebbe diventare un’ipotesi concreta, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare Tony D’Amico come direttore sportivo.

All’Atalanta non c’è sempre spazio dal primo minuto per Gianluca Scamacca con Krstovic, De Ketelaere e Raspadori che sono una concorrenza agguerrita per un posto da titolare. Ogni tipo di discorso sarà rimandato alla fine del campionato quando sarà chiara la competizione continentale alla quale parteciperà il Milan.