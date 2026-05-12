Luka Modric vuole essere in campo già contro il Genoa nella partita del prossimo weekend, fondamentale per la corsa Champions dei rossoneri, a caccia di sei punti nelle ultime due giornate.

Il centrocampista croato è uscito infortunato dalla partita contro la Juventus riportando la frattura dello zigomo che aveva fatto pensare alla fine della stagione per il centrocampista croato, pronto a prepararsi al meglio per il mondiale che si disputerà in USA, Messico e Canada.

La situazione difficile della squadra e la grande voglia del classe 1985 di essere d’aiuto ai compagni, starebbe portando Luka Modric a tentare il recupero lampo per la partita di Genova, crocevia fondamentale della stagione rossonera, con gli uomini di Allegri che non possono più sbagliare per cercare di acciuffare la qualificazione in Champions League.

Recupero lampo per Modric, Genova decisiva anche per il suo futuro

Il futuro di Luka Modric al Milan potrebbe dipendere proprio dalla partita contro il Genoa con il centrocampista rossonero che sarebbe pronto a vivere una nuova stagione con la maglia del Milan nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League. In caso contrario, l’ex Real Madrid potrebbe anche decidere di salutare il calcio giocato e appendere gli scarpini al chiodo dopo il mondiale con la nazionale croata.