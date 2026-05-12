Milan, scelta drastica: non succedeva dal 2019

Le ultimissime notizie dei rossoneri in vista della partita contro il Genoa: la decisione presa scuote il Diavolo. Il punto della situazione

La qualificazione alla prossima Champions League è ancora nelle mani del Milan. Nonostante il Diavolo si sia fatto raggiungere dalla Roma, continuare ad essere tra le prime quattro grazie ai risultati negli scontri diretti. A Gabbia e compagni, dunque, basterà fare gli stessi punti dei giallorossi (e del Como) per conquistare l’Europa che conta.

Gli avversari sarebbero, pure, ampiamente alla portata: domenica si andrà in campo contro il Genoa, poi si ospiterà il Cagliari per l’ultima a San Siro. Ma il momento è davvero complicato: ricompattare il gruppo non è facile dopo che tutti sono stati messi in discussione.

In questi giorni sui giornali non si parla di certo della partita, ma del futuro dei dirigenti, del tecnico e dei giocatori. I tifosi, poi, sono sul piede di guerra: domenica dopo aver sostenuto la squadra hanno abbandonato il proprio settore per protesta.

E’ tutto estremamente difficile e contro il Genoa mancheranno delle pedine importanti come Leao e Saelemaekers, squalificati per un turno per somma di ammonizioni. Allegri dovrà cambiare ancora e provare a conquistare quella vittoria che manca ormai dal match contro il Verona. L’unica notizia positiva è il possibile rientro di Luka Modric, che vuole provare ad esserci, con una maschera speciale

Milan, la scelta di Allegri: non succedeva dal 2019

Ieri la dirigenza ha deciso di correre ai ripari: riunione di urgenza in Via Aldo Rossi, nella sede del club, tra i dirigenti per cercare di mostrare vicinanza a Massimiliano Allegri e alla squadra. Tutti uniti per superare il momento complicato e qualificarsi in Champions League.

Ma c’è una decisione importante che il club ha deciso di prendere: da domani fino a domenica, giorno in cui è in programma la gara in casa del Genoa, il Milan sarà in ritiro per cercare di ricompattarsi e ritrovare la retta via che è stata persa nelle ultime settimane.

Il ritiro nel mondo del calcio è davvero l’ultima spiaggia, per provare a risolvere i problemi. Al Milan era da anni che non veniva adottato così per molti giorni. L’ultima volta che il club rossonero è andato in ritiro era il 2019, in quella circostanza a guidare il gruppo in panchina era Gennaro Gattuso.