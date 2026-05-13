Nuova rivoluzione, Allegri cambia per Genoa-Milan

Le ultimissime notizie in vista della partita contro il Grifone: il tecnico rossonero costretto a schierare una formazione diversa

Non è ancora chiaro quando si giocherà Genoa-Milan. Per la penultima giornata di campionato bisogna fare con l’ennesimo caso. Tutto ovviamente ruota attorno alla gara della Roma, contro la Lazio. La Lega Serie A aveva deciso di collocarla domenica alle 12.30, poi il Prefetto della Capitale ha ordinato lo spostamento a lunedì alle 20.45.

Tutte le squadre che si giocano la Champions League sono chiamate a scendere in campo in concomitanza: ecco il caos all’italiana. Serve tempo per capire cosa succederà, ma nel frattempo Massimiliano Allegri e i suoi uomini sono pronti ad andare in ritiro per preparare la gara contro il Genoa, in programma al Marassi.

Tutto il vantaggio è stato dilapidato e il rischio concreto è di finire fuori dalle prime quattro. Ancora, però, è tutto nelle mani del Diavolo, ma serve vincere per non guardare alle avversarie. Così Allegri si prepara all’ennesima rivoluzione.

Il tecnico sogna di riavere a disposizione Luka Modric. Il croato ci sta provando e vorrebbe esserci grazie ad una maschera protettiva speciale. In mediana si cambierà a prescindere rispetto alla gara contro l’Atalanta: Fofana, infatti, è pronto a riprendersi il posto. Non si tocca Adrien Rabiot. Sugli esterni, mancherà certamente Alexis Saelemaekers che verrà sostituito da Athekame. A sinistra Bartesaghi non è così sicuro del posto. Non sta benissimo e la prestazione contro i bergamaschi ne è una prova.

Milan, il punto sull’attacco: le scelte di Allegri

Le attenzioni, anche in questa partita, sono ovviamente sull’attacco che continua a non segnare su azione. Contro l’Atalanta Christopher Nkunku ha però dato segnali di vita importanti e ha trasformato il rigore che aveva riaperto la partita. Tanti gli spunti interessanti che stanno portando Allegri a dargli una maglia da titolare.

Santi Gimenez non ha ancora i novanta minuti nelle gambe ma il primo tempo è stato positivo. Si è sacrificato tanto e ha aiutato la squadra. Il messicano e il francese possono così comporre la coppia d’attacco. Allegri, ovviamente, spera di riavere Pulisic a disposizione. Leao invece starà fuori per squalifica. In difesa, Tomori si riprenderà il posto: De Winter ha fatto male e tornerà in panchina. Gabbia e ovviamente Pavlovic comporranno il reparto davanti a Maignan.