Maignan sul mercato senza Champions, nuovo colpo di scena in casa Milan

Nonostante il recente rinnovo del contratto fino al giugno del 2030 con il Milan, il futuro di Mike Maignan potrebbe essere lontano da Milanello in vista della prossima stagione, specialmente se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League.
Il classe 1995, come tutto il resto della squadra, ha visto calare il suo rendimento nel girone di ritorno, commettendo qualche errore che è costato caro alla formazione di Massimiliano Allegri.
Nel caso in cui il Milan dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe arrivare l’addio del portiere francese che sarà titolare con la propria nazionale in occasione dei mondiali che si disputeranno in Messico, Stati Uniti e Canada. Una vetrina che potrebbe portare più di qualche club a fare un pensiero sull’estremo difensore per il prossimo campionato.
Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United sono da tempo sulle tracce di Mike Maignan con il Milan che potrebbe chiedere circa 45 milioni di euro per il cartellino del proprio estremo difensore, andando a fare cassa, cercando una soluzione low cost in Serie A per la propria porta (da De Gea a Caprile).