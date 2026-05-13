“Allegri ha distrutto il Milan”, Cassano spara a zero: arriva la risposta

Ennesimo messaggio dell’ex attaccante. C’è chi difende il tecnico livornese del Milan: il punto della situazione

Il momento del Milan è decisamente complicato. Tutti sono finito nel mirino della critica: i tifosi se la stanno prendendo soprattutto con Giorgio Furlani, ritenuto il responsabile principale del disastro rossonero. Ma l’Amministratore Delegato, che gode di buona stampa, non è l’unico finito sotto la lente di ingrandimento.

Sui giornali, d’altronde, si parla soprattutto di Igli Tare e Massimiliano Allegri, oltre che di diversi calciatori. Il livornese è sempre stato il bersaglio preferito di Antonio Cassano, che intervenendo a “Viva El Futbol“, non si è certo risparmiato nel criticare il mister: “I due responsabili di questo disastro sono Tare, che ha scelto Allegri, si volevano coprire l’uno con l’altro. E hanno fatto disastri. Il Milan si è ridotto in queste condizioni e a questo schifo per i demeriti di Tare e Allegri. Questi due prendono per il culo la gente del Milan che per 30 anni ha goduto giocando bene, vincendo e facendo un certo tipo di calcio”.

“Allegri quest’anno ha distrutto il Milan – ci va giù pesante – e la colpa, oltre che di Allegri che ha fatto un disastro, è anche di Tare che è arrivato come il salvatore della patria e sai cos’ha salvato? La fava. Io sono stato uno dei primi a criticare la società, però Furlani non sceglie la squadra, perché la squadra l’ha scelta l’allenatore con Tare. Furlani sbagla i gol? No. Non hai idee? No. Non li fa correre? No. Il disastro lo hanno fatto Allegri e Tare. Fine, senza se e senza ma”.

Milan, ecco la risposta a Cassano

Arriva la risposta: “Allegri come monotema: è diventato l’ossessione di un paio di soggetti di cui non faccio i nomi per non offenderli. Sono i guru del nuovo calcio, i sotuttoio. Se sale il prezzo della benzina è colpa di Allegri, se la fidanzata li tradisce è perché ha conosciuto Allegri. Se prendono una multa il vigile è Allegri. Il calcio non è solo Allegri: c’è anche Max

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La risposta, in difesa di Allegri, è dunque di Ivan Zazzaroni, che sul proprio profilo Instagram, ha parlato chiaramente. Nessun riferimento a Cassano, ma sembra abbastanza ovvio il riferimento.