Pavlovic nel mirino del Galatasaray, il Milan ha fatto la valutazione

Strahinja Pavlovic è finito nel mirino del Galatasaray in vista della prossima stagione con il club turco che, dopo aver cercato il difensore già la scorsa estate, è pronto a fare un’offerta al Milan per l’estate.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it il club turco avrebbe messo nel mirino il difensore del Milan per il quale si era fatto avanti già la scorsa estate e nel mese di gennaio. Oltre al Galatasaray, anche diverse squadre di Premier League starebbero osservando da vicino la situazione relativa al calciatore serbo.

Un affare non semplice considerato il fatto che il Milan è molto soddisfatto del rendimento del centrale difensivo, autore anche di cinque reti in questo campionato con la maglia rossonera. L’idea del Milan è quella di non cedere Pavlovic durante la prossima estate ma molto potrebbe dipendere da quella che sarà la prossima competizione europea alla quale parteciperanno i rossoneri.

Senza Champions League potrebbe essere presa in seria considerazione l’addio del calciatore serbo classe 2001 che viene valutato circa 35 milioni dal club rossonero. Una cifra che permetterebbe al Milan di realizzare una plusvalenza importante, avendo acquistato il difensore per un totale di circa 20 milioni di euro dal Salisburgo durante l’estate del 2024.