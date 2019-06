News Milan, Maldini verrà annunciato come direttore tecnico. Il raduno scatterà l’8 luglio.

Quella di domani dovrebbe essere la giornata del comunicato ufficiale del Milan sulla nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore dell’area tecnica. Un ruolo che comporterà grandi responsabilità per la leggenda rossonera, pronta a prendersele tutte per riportare il club ai vertici.

Lo storico capitano e numero 3 del Milan avrà molti poteri e potrà lavorare con un team di persone fidate. Una di queste è il capo-scout Geoffrey Moncada, arrivato a dicembre dopo il buon lavoro svolto nel Monaco. Come riportato da Tuttosport, avrà una posizione centrale per quanto riguarda il coordinamento degli osservatori che dovranno visionare e segnalare i talenti più interessanti. Ci sarà anche Angelo Carbone, che da responsabile dell’attività di base verrà promosso alla guida dell’intero settore giovanile. Cresciuto al fianco di Mauro Bianchessi, andrà a sostituire Mario Beretta. Andrà poi deciso a chi affidare la Primavera, retrocessa con Federico Giunti in panchina.

Maldini avrà anche altri collaboratori, che verranno definiti nelle prossime ore. Serve ingaggiare un direttore sportivo anche. Il sogno è Igli Tare, che la Lazio non intende liberare. Alternative sono Manuel Rui Costa del Benfica, Giovanni Sartori dell’Atalanta e Carlo Osti della Sampdoria.

Intanto sembra che il raduno estivo del Milan sia previsto per l’8 luglio a Milanello. Lì verrà svolta la prima parte della preparazione fisica, poi ci sarà la tournée negli Stati Uniti per affrontare Bayern Monaco (24 luglio a Kansas City) e Benfica (28 luglio a Boston). Il 3 agosto sfida a Cardiff contro il Manchester United, ultima tappa della International Champions Cup 2019. Probabile che sia successivamente prevista almeno un’altra amichevole, ancora da stabilire, prima dell’inizio del campionato. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.

