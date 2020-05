Calciomercato Milan news – Obiettivi Dumfries e Szoboszlai | VIDEO

Il Milan interverrà in ogni reparto nel prossimo calciomercato e sembra già avere idee abbastanza chiare in merito ad alcuni ruoli. Ad esempio, nella posizione di terzino destro l’obiettivo principale è Denzel Dumfries del PSV Eindhoven valutato circa 15 milioni di euro. Il club rossonero può offrire il cartellino di Ricardo Rodriguez, già in prestito nella squadra olandese, per abbassare l’esborso di denaro. A centrocampo è Dominik Szoboszlai del Red Bull Salisburgo il nome forte per rinforzare il reparto. L’ungherese classe 2000 ha un prezzo di circa 25 milioni e interessa anche alla Lazio. Un giovane talento di grande qualità.