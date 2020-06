Ex Milan – Ocampos show, gol e assist di tacco | VIDEO

Quello di oggi un Lucas Ocampos molto diverso da quello che abbiamo visto in Italia con le maglie di Genoa e Milan. L’esterno offensivo argentino ieri sera è stato decisivo nella vittoria del Siviglia nel derby contro il Betis.

Il giocatore cresciuto nel River Plate ha segnato il rigore del vantaggio e poi ha regalato di tacco l’assist per il raddoppio di Fernando. Il risultato finale è stato di 2-0 e ha permesso alla squadra allenata da Julen Lopetegui di continuare a coltivare l’ambizione di qualificarsi in Champions League. È terza in classifica, dietro solo a Barcellona e Real Madrid.

Ocampos è arrivato a quota 13 gol nelle 30 presenze stagionali con il Siviglia, club nel quale è approdato la scorsa estate dopo l’esperienza al Marsiglia. A quasi 26 anni forse è arrivato il momento della sua esplosione. Il talento non gli è mai mancato, però la continuità sì.

Di seguito il video con la prodezza di tacco che ha mandato il rete Fernando, chiudendo di fatto il derby di Siviglia a favore della squadra di Lopetegui.