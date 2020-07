Calciomercato Milan – Piace Nicolas Gonzalez dello Stoccarda | VIDEO

Il Milan ha messo gli occhi su Nicolas Gonzalez, attaccante argentino classe 1998 che milita nello Stoccarda. Nell’ultima stagione è stato decisivo per la promozione della sua squadra in Bundesliga con 14 gol e 3 assist in 27 partite. L’ex talento dell’Argentinos Juniors è approdato in Germania nel 2018 per circa 8,5 milioni di euro e oggi vale almeno il doppio. Il Milan lo ha fatto seguire dai propri scout e le relazioni stilate sono molto positive. Da capire se verrà fatta o meno avanzata un’offerta allo Stoccarda, che vorrebbe tenere ancora un anno Gonzalez ma dovrà valutare le eventuali proposte.