Suso decide Valencia-Siviglia con un gol bellissimo | Video

Jesus Suso con una prodezza ha regalato la vittoria al Siviglia sul campo del Valencia. DAZN ha pubblicato il video del gol dell’ex Milan.

Alla nona presenza stagionale Jesus Suso si è finalmente sbloccato. Suo il gol che all’81’ ha deciso Valencia-Siviglia 0-1, match della Liga.

L’ex Milan con il suo sinistro ha calciato forte da fuori area ed ha trafitto il portiere avversario. Una rete molto bella da parte di un giocatore da tempo nel mirino della critica. L’esultanza è stata liberatoria per Suso, che non riusciva a trovare la via del gol in questa stagione.

L’esterno offensivo di Cadice auspica che la marcatura a Valencia possa rappresentare una svolta per lui. Il Siviglia si attende tanto da un calciatore costato oltre 20 milioni di euro. Di seguito il video di DAZN con la prodezza dell’ex Milan.