Ibrahimovic, taekwondo nel riscaldamento in Milan-Torino | VIDEO

Il video del riscaldamento di Ibrahimovic in Milan-Torino sta facendo il giro del web. Impressionante la mossa dell’attaccante svedese.

Milan-Torino è stata la partita del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. Erano passati 48 giorni dalla sua ultima presenza (22 novembre a Napoli).

Stefano Pioli lo ha inserito al 40′ del secondo tempo, per iniziare a fargli riprendere confidenza con il ritmo-partita dopo la lunga assenza. L’infortunio muscolare al polpaccio sinistro è ormai alle spalle, però il centravanti svedese non può ancora essere al 100% della condizione e ovviamente non bisogna prendere rischi.

Ibrahimovic si è scaldato bene prima di entrare in campo. E si è regalato anche una mossa di taekwondo, riuscendo ad alzare la gamba destra oltre un membro dello staff del Milan. Prova di elasticità assolutamente superata da Zlatan, che dà prova delle sue grandi doti atletiche ancora una volta.