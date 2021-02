Ex Milan – Paquetà, gol decisivo e danza contro il Digione | Video

Paquetà decisivo nella vittoria del Lione contro il Digione. Suo il gol che regala i 3 punti al gruppo di Garcia. Esultanza ballerina per l’ex Milan.

L’esperienza al Milan non è andata come sperava, ma Lucas Paquetà si sta rilanciando in Francia. Al Lione è diventato un titolare della squadra allenata da Rudi Garcia e si sta esprimendo su buoni livelli.

Nel 4-3-3 gioca da mezzala, il ruolo nel quale si era messo in evidenza anche nei primi mesi in rossonero. In stagione ha finora totalizzato 16 presenze, 2 gol e un assist. Ieri nella trasferta contro il Digione la sua rete è stata decisiva per vincere 1-0 e conquistare 3 punti che mantengono la squadra al secondo posto della classifica in Ligue 1.

Paquetà è stato freddo di fronte al portiere, trafiggendolo con un preciso tiro rasoterra di sinistro dall’interno dell’area. Dopo la marcatura, il centrocampista brasiliano si è lasciato andare ad un’esultanza danzante. Di seguito il video pubblicato da DAZN con il gol e i festeggiamenti.