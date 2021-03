Ibrahimovic a Sanremo, Zlatan felice: “Buona la prima” | VIDEO

Ibrahimovic soddisfatto di come è andato il suo debutto al Festival di Sanremo 2021. L’attaccante del Milan pubblica un messaggio sui social.

Martedì 2 marzo c’è stata la prima serata del Festival di Sanremo 2021 e c’era grande attesa anche per la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic. Tutti curiosi di sapere cosa avrebbe fatto il calciatore svedese sul palco dell’Ariston.

Insieme al presentatore Amadeus si è reso protagonista di alcuni sketch che hanno creato delle discussioni. C’è chi li ha apprezzati e chi no. Sui social network e non solo si sono lette un po’ di critiche nei confronti dell’attaccante del Milan per la sua performance.

Ma Ibrahimovic è felice di come è andata la prima delle serate di Sanremo alle quali prenderà parte. Sui suoi profili social ha pubblicato il video della sua discesa dagli scalini del Teatro Ariston e ha scritto “Buona la prima del mio festival di Zanremo“. Zlatan soddisfatto e pronto a fare del suo meglio per convincere la critica nelle sue prossime apparizioni alla celebre kermesse musicale italiana.

Intanto stasera dovrebbe essere a San Siro ad assistere a Milan-Udinese. Essendo infortunato, non può essere in campo ad aiutare la squadra di Stefano Pioli. Salterà sicuramente anche i prossimi match contro Hellas Verona e Manchester United.