Kessie, gol ed esultanza a Milanello | VIDEO

Kessie non è distratto dalla trattativa per il rinnovo e dai rumors di calciomercato. È focalizzato sul Milan, vuole portarlo in Champions.

Franck Kessie è sicuramente uno dei giocatori dal rendimento migliore nella stagione 2020/2021. Il Milan se lo vuole tenere stretto per il futuro e già dialoga con l’agente sul rinnovo del contratto, ora in scadenza a giugno 2022.

Il centrocampista ivoriano è felice in maglia rossonera e più volte ha dichiarato di voler rimanere per diversi anni ancora. La sensazione è che l’accordo arriverà, anche se non mancano squadre in agguato che vorrebbero approfittare di eventuali problemi nella trattativa. In queste settimane si è parlato di interessamenti sia dalla Premier League che dalla Liga per l’ex mediano dell’Atalanta.

Intanto Kessie è concentratissimo sul Milan, non si fa deconcentrare dalle questioni extra campo e punta a dare il massimo nel finale di stagione per arrivare in Champions League. Il club rossonero ha pubblicato un video in cui si vede il centrocampista ivoriano andare in gol e poi lasciarsi andare a un’esultanza per festeggiare la rete segnata in allenamento. Clima sereno nel gruppo a Milanello e tanta voglia di riscattare il deludente pareggio di sabato scorso contro la Sampdoria. La trasferta contro il Parma non si può sbagliare.