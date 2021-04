Ex Milan – Paquetà, gol e danza in Lione-Angers | VIDEO

Paquetà rinato a Lione e protagonista nell’ultima vittoria in Ligue 1 contro l’Angers. Gol e assist per l’ex Milan, che esulta ballando.

Lucas Paquetà in Francia si sta trovando a suo agio e ha ormai dimenticato la scorsa stagione negativa al Milan. Il passaggio al Lione gli ha ridato il sorriso che aveva perso in Italia.

Con la nuova squadra ha realizzato 7 gol e 4 assist nelle 27 presenze stagionali tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Il centrocampista brasiliano è stato protagonista anche nell’ultima vittoria in casa della formazione di Rudi Garcia contro l’Angers. Nel 3-0 ha segnato la rete del raddoppio e poi fornito l’assist a Memphis Depay per il tris finale.

Sul gol è stato bravo a farsi trovare smarcato sul cross deviato di un compagno ed è stato facile mettere la palla in rete con il destro. Una marcatura facile per Paquetà, che ha poi esultato facendo una “danza” particolare. Già altre volte lo abbiamo visto protagonista di questi “balletti”.

L’ex Milan al Lione sta giocando sui livelli visti inizialmente anche in rossonero, solo che in Francia riesce a incidere maggiormente in termini di gol e assist. L’esperienza italiana, seppur con alti e bassi, lo ha fatto maturare e in una realtà come la Ligue 1 meno “soffocante” a livello tattico sta riuscendo a esprimersi meglio. Garcia è certamente felice di aver rilanciato un talento che sembrava essersi perso.

Paquetà è costato 20 milioni di euro al Lione, il Milan ne aveva spesi 38 per comprarlo dal Flamengo nel gennaio 2019. L’investimento del club francese si sta rivelando azzeccato al momento. Vedremo se il centrocampista brasiliano riuscirà a confermarsi e a crescere anche in futuro.