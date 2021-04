Quattro anni dal gol di Zapata: il Milan ricorda il derby 2017 | VIDEO

Il 15 aprile 2017 si è giocato il derby, deciso al 97′ da Zapata. Il difensore colombiano permise al Milan di pareggiare 2-2 contro l’Inter. Sono passati esattamente quattro anni

Sono passati esattamente quattro anni dal gol di Cristian Zapata al 97′ che permise al Milan di pareggiare il derby in rimonta. Era il 15 aprile 2017 e si giocava in un San Siro pieno il primo match dell’era post Berlusconi.

L’avventura di Yonghong Li sembrava non poter iniziare bene, con l’Inter, che vinceva 2 a 0 fino all’83’. Poi la clamorosa rimonta, che i tifosi rossoneri portano ancora nel cuore: prima l’1-2 di Alessio Romagnoli e poi il centro, come detto, a tempo scaduto del centrale colombiano. Un gol, entrato nella storia e che Zapata decise di fissare nella memoria di tutti, indossando, poi, la maglia numero 97.

Sui canali social ufficiali, il Milan ha voluto ricordare quel derby, celebrando la Goal-line technology, che risultò decisiva nell’assegnazione del gol.

#OnThisDay in 2017

Goal-line technology, we love you ❤️

(You too Cristián 🇨🇴) #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) April 15, 2021