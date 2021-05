Monaco-Lione, rissa finale: De Sciglio protagonista ed espulso | VIDEO

De Sciglio, terzino ex Milan, tra i protagonisti di un parapiglia nel finale di Monaco-Lione. Coinvolto pure Pellegri, espulso come il connazionale.

La sfida tra Monaco e Lione è sempre molto sentita in Francia e ieri sera non è mancato lo spettacolo allo stadio Louis II. La vittoria nello scontro diretto è andato agli ospiti, che adesso sono a -1 dal terzo posto occupato in classifica dai monegaschi.

Il 3-2 della squadra di Rudi Garcia ha annientato le speranze del Monaco di vincere il titolo nella Ligue 1 2020/2021, dato che adesso la distanza dalla capolista Lille è di 5 punti e mancano solamente tre giornate al termine del campionato.

Il gol decisivo è stato segnato da Cherki a un minuto dalla fine su assist perfetto di Mattia De Sciglio. Proprio il terzino ex Milan, ora di proprietà della Juventus ma in prestito al Lione, è stato protagonista di una rissa nel finale del big match. È stato espulso, così come il connazionale Pietro Pellegri. Cartellino rosso pure per Guebbels del Monaco. Tanta tensione allo stadio Louis II ieri.

Di seguito il video di DAZN con gli highlights della partita Monaco-Lione 2-3 e la rissa finale con De Sciglio, Pellegri e compagni coinvolti.