Italia-Galles, gli Highlights del match: gol e sintesi | Video

Terza e ultima giornata del Girone A di Euro 2020, l’Italia sfida il Galles. Gli azzurri sono già qualificati agli ottavi di finale

L‘Italia scende in campo per la terza e ultima partita di questo Girone A di Euro 2020. La squadra di Mancini affronta, ancora all’Olimpico di Roma, il Galles di Page. Che, come le altre volte, si schiera ancora con una difesa a cinque, con quattro centrocampisti e Gareth Bale l’unica punta. L’Italia invece fa turnover: in campo Bastoni, Toloi, Emerson, Verratti, Pessina, Bernardeschi, Chiesa e Belotti. L’impronta però non è cambia: e infatti la squadra azzurra fa la partita e domina il primo tempo, proprio come aveva fatto nelle precedenti due partite. Il gol arriva soltanto poco prima della fine del primo tempo con Matteo Pessina: cross di Verratti da punizione, il centrocampista dell’Atalanta devia al volo di piatto e batte il portiere avversario. Il primo tempo si chiude con il risultato di 1-0 in favore dell’Italia.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo l’Italia continua ad essere padrone del campo e del gioco, con il Galles che prova a colpire in ripartenza ma senza mai rendersi troppo pericolosa. A metà ripresa arriva un episodio decisivo: l’espulsione di Ampadou per un bruttissimo fallo su Bernardeschi. Il Galles, in dieci, e con un risultato ancora favorevole per il secondo posto, resta tutto dietro e cerca di difendersi. Eppure, l’occasione più clamorosa è proprio per loro con Gareth Bale, ma sbaglia clamorosamente un gol che sembrava facile. Finisce quindi così la fase a gironi dell’Italia con il risultato di 1-0.

