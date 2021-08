Tonali: “L’obiettivo del Milan è arrivare in alto. Non ci poniamo limiti”

Le parole di Sandro Tonali dal ritiro della Nazionale Under 21 dove sta svolgendo il ritiro prima delle prossime gare.

La stagione 2021-2022 di Sandro Tonali è cominciata alla grande. Ottimo l’apporto del giovane centrocampista del Milan, subito in gol alla seconda giornata con una punizione stellare contro il Cagliari. Ed ora il classe 2000 si ritrova a vestire l’azzurro.

Tonali sarà uno dei leader dell’Under 21 del c.t. Nicolato, che affronterà le prossime gare di qualificazione europea a breve. Dal ritiro azzurro Tonali ha parlato degli obiettivi stagionali con il Milan: “Gli obiettivi nostri e della squadra sono ben chiari. Vogliamo vincere ed arrivare il più in alto possibile, senza porci dei limiti”.

Jorginho lo ha eletto possibile leader della squadra: “Sono parole che fanno piacere, io posso essere il leader ma in questo gruppo contano tutti, l’unione e l’impegno generale. Ognuno di noi sa dare il giusto apporto, anche chi non è considerato un titolarissimo”.

Sul suo ritorno in azzurro: “Per me l’Under 21 è un punto di ripartenza. E’ sempre un’emozione speciale tornare qui e indossare questa maglia. Vogliamo iniziare un ciclo vincente, anche se abbiamo poco tempo per conoscerci prima di scendere in campo. La Nazionale maggiore? Un traguardo per tutti, ma intanto voglio fare bene con l’Under e dimostrare di valere”.