Milan, Tonali brilla con l’Italia Under 21: i voti dei quotidiani

Tonali tra i migliori in campo nell’Italia Under 21 che ha sconfitto il Lussemburgo nelle Qualificazioni all’Europeo 2023. Viene celebrato oggi dai giornali.

L’Italia Under 21 ha iniziato bene il cammino verso la qualificazione all’Europeo 2023. La nazionale guidata da Paolo Nicolato ha vinto per 3-0 contro il Lussemburgo.

Di fronte non c’era un avversario irresistibile, però era fondamentale approcciare bene la partita e vincerla. Missione compiuta per i giovani azzurri, trascinati da capitan Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ha messo in campo un’ottima prestazione, segnale ulteriore dei miglioramenti fatti per questa stagione. Già in maglia rossonera si sono visti progressi e li ha ribaditi pure con quella dell’Italia. Ora deve continuare così.

Tonali nella scorsa stagione non si è espresso al meglio, lo ha riconosciuto lui stesso. Però adesso ha grande voglia di dimostrare il suo valore, convincendo anche gli scettici. Stefano Pioli ha elogiato il suo approccio nella nuova stagione e spera di vedere una crescita costante da parte sua.

Intanto oggi i quotidiani sportivi italiani hanno elogiato la prova dell’ex talento del Brescia in Italia-Lussemburgo.