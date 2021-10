Antonio Donnarumma, incredibile gollonzo subito in Feralpisalò-Padova – VIDEO

Il Padova di Antonio Donnarumma è stato sconfitto con un gollonzo dalla Feralpisalò.

Terminato il contratto con il Milan, il fratello di Gianluigi Donnarumma è ripartito dalla Serie C. Ha firmato un contratto annuale con il Padova, dove è diventato titolare dopo le prime tre partite passate in panchina.

Finora 10 gol subiti in 9 presenze tra campionato e Coppa Italia per il portiere classe 1990. L’ultima rete presa risale alla partita del Girone A di Serie C disputata ieri sul campo della Feralpisalò, vincente per 1-0.

A decidere il match è stato uno sfortunato autogol di Antonio Donnarumma. Il compagno di squadra Carlo Pelagatti nel tentativo di respingere, praticamente sulla riga, un pallone calciato da un avversario ha finito per tirare addosso al proprio portiere. L’ex Milan è incolpevole nell’occasione.

Tutto è avvenuto dopo soli due minuti di Feralpisalò-Padova. La formazione veneta non è poi riuscita a pareggiare. I padroni di casa con questa vittoria hanno raggiunto proprio il Padova in classifica a quota 23 punti. Condividono il secondo posto, assieme al Renate.

Antonio Donnarumma e compagni proveranno a riscattarsi nella prossima sfida di Serie C in programma domenica in casa contro l’AlbinoLeffe, ora sesto in campionato a quota 17 punti. La squadra di mister Pavanel vuole tornare a vincere per continuare ad ambire alla promozione in Serie B.